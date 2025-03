Azərbaycanda tanınmış iş adamı vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Sağlam həyat" diaqnostika müalicə mərkəzinin qurucusu Sədi Qurbanov bu gün dünyasını dəyişib.

O, həm də diaqnostika müalicə mərkəzinin baş həkimi olub.

