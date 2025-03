“Zirə” məşqçi Ağabala Ramazanovla müqavilə imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan sonra o, əsas komandanın məşqçilər korpusunda yer alacaq. Qeyd edək ki, UEFA B kateqoriyasına malik olan gənc mütəxəssis bunadək məşqçi kimi “Zirə”nin akademiyasında çalışıb.

O, həmçinin 2020-2022-ci illər aralığında "qartallar"ın formasını geyinib və kapitan sarğısını daşıyıb.

