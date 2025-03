Kanada ABŞ-ni şikayət etdi

Kanada ABŞ administrasiyasını ölkəyə tətbiq edilən əlavə gömrük vergisinə görə, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına şikayət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ümumdünya Ticarət Təşkilatından açıqlama verilib. Açıqlamada deyilir ki, Kanada ABŞ-ni ölkədən ixrac edilən mallara 25 faiz rüsum tətbiq etmə qərarına görə şikayət edib. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı Kanadanın ABŞ-nin Kanada mallarına tətbiq etdiyi yeni tarif tədbirləri ilə bağlı müzakirələr aparacaqlarını ifadə edib.

Kanada iddia edir ki, ABŞ-nin qərarı beynəlxalq ticarət sazişlərinə uyğun deyil.

