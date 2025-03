UEFA Avropa Liqasının 1/8 final mərhələsinin ilk oyununda "Fənərbaxça" evdə "Reyncers"i qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İstanbulun Şükrü Saraçoğlu stadionunda keçirilən görüş qonaqların qələbəsi ilə başa çatıb - 1:3. Dessers hesabı matçın 7-ci dəqiqəsində açaraq, "Reyncers"i önə çıxarıb. Şotlandiyanın daha iki qolunu isə Çernı vurub (42 və 81-ci dəqiqələr).

"Fənərbaxça"da isə yeganə qolu 30-cu dəqiqədə Ciku vurub.

