Kosmik gəmi Aya enişini başa çatdırdı

ABŞ-ın özəl “Intuitive Machines” şirkətinə məxsus kosmik gəmi Aya enişini başa çatdırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, şirkət "IM-2" missiyası çərçivəsində orbitə buraxılan "Athena" adlı kosmik gəminin planlaşdırıldığı kimi Aya eniş etdiyini açıqlayıb. Bildirilir ki, missiyanın məqsədi Ayın cənub qütbünü araşdırmaqdır. Məlumata görə, “Athena rover” Ayın cənub qütbündə araşdırma aparmaq üçün buz qazma aparatı, dron və iki rover daşıyır.

ABŞ Aeronavtika və Kosmik Tədqiqatlar İdarəsinin məlumatına görə, “Athena rover”in aparacağı təcrübələr astronavtların Aya qayıtmasında mühüm rol oynayacaq.

