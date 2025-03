Qrant müsabiqələrin qalibləri elan olundu

Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi 2025-ci il üzrə böyük, orta və kiçik qrant müsabiqələrinin nəticələrini elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ümumilikdə 407 layihə müsabiqənin qalibi olub.

Vəsait ideoloji təhlükəsizlik, hibrid təhdidlərə qarşı mübarizə, iqlim dəyişmələrinin fəsadları ilə mübarizə, COP29-un qlobal mirası, Qərbi Azərbaycana qayıdış: maddi-mədəni irs və hüquqlar, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun dirçəlişi, mina və itkinlər problemi, şəhid ailələri və müharibə iştirakçıları ilə iş (“Konstitusiya və Suverenlik İli”nə həsr olunur), sağlam və təhlükəsiz həyat tərzinin təbliği, erkən nikah, məişət zorakılığı, insan alverinə qarşı mübarizə, həssas qruplarla iş və milli, ictimai və beynəlxalq əhəmiyyətli digər təşəbbüslərə (sərbəst mövzu) ayrılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.