Onlar mülki odlu silah əldə edə biləcəklər

Azərbaycanda 21 yaşına çatan şəxslərin mülki odlu silah əldə etmək hüququ olacaq.

Mertbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında müzakirə olunan "Xidməti və mülki silah haqqında" Qanuna dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsində öz əksini tapıb.

Mövcud qanunvericiliyə əsasən, bu qanunun tələblərinə müvafiq olaraq Azərbaycanda on səkkiz yaşına çatmış Azərbaycan vətəndaşlarının mülki silah əldə etmək hüququ var.

Təklif edilən dəyişikliklə, Azərbaycanda on səkkiz yaşına çatmış Azərbaycan vətəndaşlarının odlu silah istisna olmaqla mülki silah əldə etmək hüququ olacaq.

Həmçinin Azərbaycanda iyirmi bir yaşına çatmış vətəndaşlara mülki odlu silah əldə etmək hüququ veriləcək.

Qanun layihəsi səsə qoyularaq üçüncü oxunuşda qəbul olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.