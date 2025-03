Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrın aparıcı aktyoru Möylə Mirzəliyev Yeni klinikanın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya aktyorun ailə üzvləri məlumat verib.

O bildirib ki, Möylə Mirzəliyev süni tənəffüs aparatına qoşulub.

Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə aktyor əməliyyat olunduqdan sonra hərəkət qabiliyyətini itirib, səhhəti daha da ağırlaşıb.

