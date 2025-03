2024-cü ildə Ermənistan Ordusunun 40 hərbi qulluqçusu müxtəlif səbəblərdən ölüb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin hərbi prokuroru Qriqor Elizbaryan açıqlama verib.

Hərbi prokuror qeyd edib ki, 27 hərbçi xidməti vəzifələrinin icrası nəticəsində, 13 hərbçi isə xidməti vəzifələrinin icrası ilə bağlı olmayan şəraitdə ölüb. /APA

