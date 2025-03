Azərbaycan klublarının 2023/2024-cü illər mövsümündə UEFA-dan əldə etdiyi gəlir açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropa futbol qurumu ötən mövsüm komandalarımıza ümumilikdə 12 milyon avro ödəyib. Azərbaycan bu göstərici ilə Avropada 24-cü olub.

Qeyd edək ki, avrokuboklardakı çıxış və digər layihələrlə əlaqədar UEFA tərəfindən ayrılan maliyyə vəsaitləri AFFA-nın vasitəsilə müvafiq klubların hesabına köçürülüb.

