"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) qatarları martın 10-da iş günü qrafiki ilə hərəkət edəcək.

Metbuat.az bu barədə ADY-yə istinadən məlumat verir.

Bildirilib ki, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə 10 mart iş-günü elan edildiyindən, həmin tarixdə Abşeron dairəvi marşrutu üzrə qatarlar iş günü qrafiki ilə hərəkət edəcək.

