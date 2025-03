Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Rəyasət Heyətinin iclasında kadr məsələlərinə baxılıb.

Metbuat.az Qaynarinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Rəşad Zülfüqarovun AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi aparatının elmi katibi vəzifəsinə təyin edilib.

Eyni zamanda, filologiya elmləri doktoru, dosent Kamil Adışirinovun isə AMEA-nın Şəki Regional Elmi Mərkəzinin direktorunun elmi işlər üzrə müavini vəzifəsinə təsdiq edilməsi haqqında qərar qəbul olunub.

