Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi Aslan Kalbalıyev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hakim uzun sürən xəstəlikdən sonra bu gün həyatını itirib.

Qeyd edək ki, Aslan Kalbalıyev uzun müddət Ali Məhkəmənin hakimi olub.

