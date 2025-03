ABŞ-nin Nyu-York ştatında meşə yanğınları ilə əlaqədar fövqəladə vəziyyət elan edildiyi açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yanğının söndürülməsinə yanğınsöndürənlər və təyyarələrin də cəlb olunub.

Sakinlərə fövqəladə xəbərdarlıqlara əməl edilmə, təxliyəyə hazır olmaq barədə tapşırıq verilib.

