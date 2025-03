Tanınmış stomatoloq Kamran Cabbarov infarktdan vəfat edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə onun yaxınları bildirib.

Qeyd edək ki, əslən Lənkərandan olan K.Cabbarov 1986-cı ildə Azərbaycan Tibb Universitetinə daxil olub. O, uzun müddətdir ki, stomatoloq kimi fəaliyyət göstərirdi.



Zaur Əliyev / Metbuat.az

