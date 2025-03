Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova bu gün Gürcüstana səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, spiker Tbilisiyə səfəri çərçivəsində Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papuaşvili ilə, eləcə də digər Gürcüstan rəsmiləri ilə görüşlər keçirəcək.

Səfər martın 11-də başa çatacaq.

