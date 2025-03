Türk Dövlətləri Təşkilatı Ağsaqqallar Şurasının sədri Binəli Yıldırım Azərbaycana səfər edəcək.

Metbuat.az Report-a istinadən məlumat verir ki, Türkiyənin sabiq baş naziri səfər çərçivəsində XII Qlobal Bakı Forumuna qatılacaq.

Qeyd edək ki, XII Qlobal Bakı Forumu martın 13-15-də keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.