Papanın vəziyyəti açıqlandı

Fevralın ortalarından pnevmoniya diaqnozu ilə xəstəxanada olan Papa Fransiskin sağlamlıq göstəriciləri yaxşılaşmaqda davam edir.

Metbuat.az xəbər evrir ki, bu barədə Müqəddəs Taxt-Tacın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, qan testləri və digər klinik göstəricilərdə irəliləyiş var, həmçinin farmakoloji terapiyaya yaxşı reaksiya verilib.

Papanın vəziyyətinin stabil olaraq qaldığı vurğulanıb.

Həmçinin bildirilib ki, klinik mənzərənin mürəkkəbliyini nəzərə alan tibb mütəxəssisləri farmakoloji terapiyanın bir neçə gün xəstəxana şəraitində davam etdirilməsini zəruri hesab edirlər.

