Ukrayna 337 PUA ilə Rusiyaya hücum etdi

Ukrayna ötən gecə 337 PUA ilə Rusiya ərazisinə hücum edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Məlumatda qeyd olunub ki, Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemləri bir gecədə Rusiya ərazisi üzərində 337 Ukrayna pilotsuz təyyarəsini vurub.

Moskva vilayəti ərazisi üzərində 91 PUA, Kursk vilayəti ərazisi üzərində 126 PUA, Bryansk vilayəti ərazisi üzərində 38 PUA, Belqorod vilayəti ərazisi üzərində 25 PUA, Ryazan vilayəti ərazisi üzərində 22 PUA, Kazak vilayəti ərazisi üzərində 10 PUA, 8 PUA Kazak rayonu ərazisində, 8 PUA Oryol vilayəti ərazisi üzərində, 6 PUA Voronej vilayəti ərazisi və 3 PUA Nijni Novqorod vilayəti ərazisində vurulub.

