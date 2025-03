Martın 9-u Tovuzda bir nəfərin ölümü ilə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Tovuzun Qovlar şəhərinin ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, "VAZ 2107" markalı avtomobilin qəzaya düşməsi nəticəsində avtomobilin sürücüsü Aşağı Quşçu kənd sakini, 2003-cü il təvəllüdlü İlham Rüstəmov vəfat edib.

Həmin şəxsin fotolarını təqdim edirik:

