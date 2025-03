Ukrayna və ABŞ nümayəndə heyətlərinin görüşü başlayır.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, görüş Səudiyyə Ərəbistanında keçirilir.

Ukraynanı danışıqlarda Prezident Ofisinin rəhbəri Andrey Yermak, xarici işlər naziri Andrey Sibiqa və müdafiə naziri Rustem Umerov təmsil edir.

ABŞ nümayəndə heyətinə isə Dövlət katibi Marko Rubio rəhbərlik edir. Eyni zamanda, danışıqlarda milli təhlükəsizlik üzrə müşavir Mayk Uolts iştirak edəcək.

