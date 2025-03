Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatının qalibi müəyyənləşir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün mövsümün ən yaxşısı bəlli olacaq.

Həlledici qarşılaşmada favoritlər “Zirə” ilə “Birbaşa Bakı” üz-üzə gələcəklər. Saat 21:00-da başlayacaq görüş Bakı Tennis Akademiyasında təşkil olunacaq.

Qeyd edək ki, “Birbaşa Bakı” son Azərbaycan çempionudu.

