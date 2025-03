İngiltərənin "Liverpul" klubunun yay transfer dönəmində yollarını ayırmaq istədiyi futbolçular müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mersisayd təmsilçisi heyətdə əsaslı dəyişikliklər etməyi planlaşdırır.

Qapıçı Kuivin Kelleher, yarımmüdafiəçilər Vataru Endo və Harvi Elliott, hücumçular Federiko Kyeza və Dioqu Jotanın klubdan göndəriləcəyi gözlənilir.

Qeyd edək ki, "Liverpul" hazırda Premyer Liqada 29 oyundan sonra 70 xalla liderdir.

