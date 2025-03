Dövlət qoruğundakı yanğın söndürüldü - Yenilənib

Ağstafada qoruğ ərazisində baş vermiş yanğın söndürülüb

Metbuat.az xəbər verir ki, Qarayazı Dövlət Təbiət Qoruğunun Ağstafa rayonu, Soyuqbulaq kəndi ərazisinə düşən hissəsinin 10 hektar ərazisində həmçinin yaxınlqda kı, 50 hektar otlaq sahədə yanğın olub.

Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Ağstafa rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin 3 yanğınsöndürən maşınları və canlı qüvvəsi cəlb olunub.

Yanğınsöndürənlər tərəfindən yanan kol-kos və quru ot sahəsi söndürülüb.

Yanğının başvermə səbəbləri araşdırılır.

