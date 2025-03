Prezident bu qanunlara dəyişikliyi təsdiqlədi

Prezident İlham Əliyev "Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində, “Texniki təhlükəsizlik haqqında” və “Lisenziyalar və icazələr haqqında” qanunlarda dəyişiklik edilməsi barədə” 14 fevral 2025-ci il tarixli qanunun tətbiqi ilə əlaqədar bəzi fərmanlarında dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb.

Fərmana əsasən, Nazirlər Kabineti 2 ay müddətinə təhlükə potensiallı obyektlərin siyahısını və təhlükə potensiallı obyektlərin vahid dövlət reyestrinin aparılması qaydasını hazırlayıb Prezidentə məlumat verməlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.