Martın 11-də səhər saat 9 radələrində Ermənistanın Araqatsotn vilayətindəki Araqats dağ massivinin şimal yüksəkliklərində qar uçqunu hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə 9 nəfər səyyah dağ massivində gəzintidə olarkən baş verib.

Nəticədə səyyahlardan biri itkin düşüb.

Hadisə yerinə polis əməkdaşları, yanğınsöndürənlər, eləcə də xilasetmə qüvvələri cəlb edilib.

İtkin düşən şəxsin axtarışları davam etdirilir.

