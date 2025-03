Keçmiş Prezident hava limanında saxlanıldı

Filippinin sabiq prezidenti, 2016-2022-ci illərdə ölkəyə rəhbərlik etmiş Rodriqo Duterte Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin orderi əsasında martın 11-də Manila hava limanında saxlanılıb.

Metbuat.az axar.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə Filippin hakimiyyətinin bəyanatında deyilir.

Bildirilir ki, polis Duterteni narkotiklərlə mübarizə zamanı insanlığa qarşı törətdiyi cinayətləri araşdıran BCM-nin orderi əsasında nəzarətə götürüb. 79 yaşlı Rodriqo Dutertenin səhhətinin yaxşı olduğu vurğulanıb.

Qeyd edək ki, Dutertenin həbsindən sonra harada saxlandığı və ya BCM-ə təhvil verilməsi üçün nə vaxt Avropaya aparılacağı hələlik bəlli deyil.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.