Alimlər nüvə tullantıları ilə işləyən batareya hazırlayırlar

ABŞ-də nüvə tullantılarından istifadə etmək üçün maraqlı həll təqdim edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, elm adamları nüvə tullantıları ilə işləyən batareyalar hazırlayırlar. Ohayo dövlət universitetinin tədqiqatçıları mikroçipləri gücləndirmək və enerji yaratmaq üçün nüvə tullantılarının qamma radiasiyasından uğurla istifadə ediblər. Bu sistem hazırda yalnız kiçik sensorları gücləndirmək qabiliyyətinə malik olsa da, elm adamları onun gələcəkdə daha böyük miqyaslara qədər genişləndirilə biləcəyini irəli sürüblər.

Qeyd edək ki, nüvə enerjisi yanacaqlara alternativ enerji mənbəyi kimi seçilir, çünki onun istixana qazı emissiyaları demək olar ki, sıfırdır. Bununla belə, bu enerji növünün ən böyük problemlərindən biri radioaktiv tullantıların necə idarə olunmasıdır.



