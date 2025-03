Bakıda məktəb direktoru vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə məlumat yayılıb.

Bildirilib ki, Bakı şəhər 185 saylı tam orta məktəbin direktoru Esmira Rzaquliyeva vəfat edib.

