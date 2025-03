Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatında üçüncü yerin sahibi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bürünc medallar uğrunda oyunda “Aznur” və “Galaxy” komandaları üz-üzə gəlib. Bakı Tennis Akademiyasında baş tutan görüşdə hesab açılmayıb. Qalibi müəyyən etmək üçün penalti zərbələrinə ehtiyac duyulub. Burada daha dəqiq oynayan (3:1) "Aznur" futbolçuları üçüncü yerə sahib çıxıblar.

Qeyd edək ki, final qarşılaşmasında "Zirə" və "Birbaşa Bakı" komandaları üz-üzə gəlir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.