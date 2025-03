Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatının qalibi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, həlledici görüşdə "Zirə" və "Birbaşa Bakı" komandaları üz-üzə gəlib. Matç "Birbaşa Bakı"nın 2:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb

Qarşılaşmanın 36-cı dəqiqəsində Eşqin Tağıyev, 47-ci dəqiqədə isə Təmkin Xəlilzadə "Zirə"nin qapısına yol tapıb.

Qeyd edək ki, "Birbaşa Bakı" ötən il də Azərbaycan çempionu olmuşdu.

