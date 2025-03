"Top Qapı" restoranında ciddi nöqsanlar aşkarlandı - FOTO

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi fiziki şəxs Dadaşov Pərviz Almas oğluna məxsus “Top Qapı” restoranında yoxlama aparıb və ciddi nöqsanlar aşkarlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qurumdan verilən məlumata əsasən yoxlama zamanı restoranda ətin ilkin emalı, mətbəx, soyuq qəlyanaltıların hazırlanması, təndirxana, anbar və işçilərin soyunub-geyinmə sahələrində sanitar-texniki və sanitar-gigiyenik tələblərin pozulduğu, bu sahələrin mütəmadi təmizlənib dezinfeksiya edilmədiyi ortaya çıxıb.

Məlum olub ki, sanitar qovşağın qapısının birbaşa ətin ilkin emalı sahəsinə açıldığı mətbəxdə havalandırma sisteminin qurulmayıb, qida məhsulları tələb olunan qaydada və temperaturda saxlanılmır, qida ilə təmasda olan işçilər tibbi müayinədən və gigiyenik təlimlərdən keçirilmədən çalışır, baytarlıq sənədləri olmayan heyvan mənşəli məhsullar istehlaka təqdim olunub.

Emal olunmuş məhsullardan nümunələr götürülərək laborator müayinələrə cəlb olunub.

Faktla bağlı sahibkar barəsində inzibati protokol tərtib edilib və qanunvericiliyə uyğun zəruri tədbirlər görülüb. Araşdırmalar davam edir.

Qeyd edək ki, AQTA tərəfindən daha əvvəl də restoranlarda analoji yoxlamalar keçirilib və sanitar-texniki və sanitar-gigiyenik tələblərin pozulduğu aşkarlanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.