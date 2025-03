Moskvaya gedən azərbaycanlı qətlə yetirildi - FOTO

Moskavaya ziyarətə gedən azərbaycanlı qətlə yetirilib.

Metbuat.az Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, hadisə ötən gün axşam hotellərdən birində baş verib.

Belə ki, əvvəllər məhkum olunmuş Rusiya Silahlı Qüvvələrinin hərbçisi, Permdən olan 37 yaşlı Vitali Ospişev Moskvanın mərkəzində sərxoş halda əlbəyaxa davada bir nəfəri öldürüb.

Məlum olub ki, həmin şəxs Azərbaycandan Moskvaya gedib. Onun meyiti bir neçə bıçaq xəsarəti ilə aşkar edilib.

Polislər hadisədən sonra Samaraya qaçmağa çalışan şəxsi saxlayıb.

Fotoda saxlanılan şəxs - Vitali Ospişev

