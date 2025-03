Hazırda Almaniyada siyasi mühacir həyatı yaşayan Qabil Məmmədova rəsmi xəbərdarlıq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İctimai televiziya Baş Prokurorluğa istinadən məlumat yayıb.

Telekanalın məlumatına görə, Qabil Məmmədov şəxsiyyətinin təsdiq edən sənədlə birlikdə 17 aprel 2025-ci il tarixdə saat 10:00-da Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun İstintaq İdarəsinə gəlməlidir.

Məlumata görə Məmmədov Qabil Əmrah oğlu Cinayət Məcəlləsinin 24 maddəsi üzrə təqsirləndirilir.

