Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan və Fransa Prezidneti Emmanuel Makron arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistanın Baş naziri Fransa prezidentinə Azərbaycanla sülh müqaviləsinin mətninin razılaşdırılması barədə məlumat verib.

Qeyd edək ki, bundan öncə N.Paşinyan Rusiya və İran Prezidentlərini də sülh danışıqları barədə məlumatlandırmışdı.

