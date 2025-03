Maykl Vals bu həftə Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyevlə regiondakı vəziyyəti müzakirə etdiyini bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki bu barədə o, "X" hesabında məlumat verib.

“Biz şadıq ki, Azərbaycan və Ermənistan irəliyə doğru böyük addım atıb və sülh müqaviləsi üzrə razılığa gəliblər".

Onun sözlərinə görə, regionun daha təhlükəsiz və firavan olması üçün birlikdə çalışılamaldır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.