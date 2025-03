Azərbaycanda tanınmış həkim vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nicavat Ziyaf qızı Qaffarova uzun sürən xəstəlikdən sonra bu gün dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, o, Bakı Sağlamlıq Mərkəzində anestezioloq-reanimatoloq kimi çalışıb.

