ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya lideri Vladimir Putinlə telefon danışığını çox məhsuldar adlandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tramp “Truth Social”da müvafiq paylaşım dərc edib. “Rusiya Prezidenti Putinlə bugünkü telefon danışığım çox yaxşı və məhsuldar oldu”, – o yazıb.

Tramp həmçinin bildirib ki, o, Putinlə Rusiya - Ukrayna münaqişəsinin həlli ilə bağlı sazişlərin müddəalarını müzakirə edib.

