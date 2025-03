İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsi haqqında başladılan korrupsiya və terrorla bağlı araşdırmalardan sonra keçirilən icazəsiz aksiyalarda indiyə kimi 1879 nəfər saxlanılıb. Onlardan 260-ı həbs olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin daxili işlər naziri Ali Yerlikaya bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.