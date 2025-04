"Fənərbaxça" və "Qalatasaray"ın istədiyi Levandovski qərarını verdi

Adı "Fənərbaxça" və "Qalatasaray"la da hallanan Robert Levandovski barədə iddia irəli sürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçunun mövsümün sonunda “Barselona”dan ayrılacağı iddia edilir. İspan mətbuatının yazdığına görə, Levandovski karyerası ilə bağlı qərarını verib. İddialara görə, futbolçu Səudiyyə Ərəbistanından imtina edə bilməyəcəyi təklif alıb. Robert Levandovskinin təklifi rədd etmədiyi irəli sürülür. Bildirilir ki, tərəflər arasında danışıqlar davam edir və tərəflər arasında razılıq əldə olunarsa, Robert Levandovski yeni mövsümdə Səudiyyə Ərəbistanında çıxış edəcək.

Qeyd edək ki, Robert Levandovskinin “Barselona” ilə müqaviləsi 2026-cı ildə yekunlaşır.

