ABŞ prezidenti Donald Tramp "TikTok" ilə bağlı yekun qərarı aprelin 2-də nəzərdən keçirəcək.

Metbuat.az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə "CBS News" televiziya kanalı mənbələrə istinadən bildirib.

Məlumata əsasən, potensial investorlar arasında ABŞ-nin "Blackstone" investisiya şirkəti və "Oracle" texnologiya korporasiyası ola bilər.

Siyahıya vençur kapitalı firmaları və texnologiya sənayesindəki əsas investorlar daxil ola bilər.

