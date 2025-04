Terrorçular Hələbin mərkəzindən çəkilməyə başladı

Suriyada PKK terrorçularından ibarət “Suriya Demokratik Qüvvələri” Hələbin mərkəzindən çəkilməyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Suriya Demokratik Qüvvələri” Dəməşq rəhbərliyi ilə imzaladığı razılaşmaya əsasən mövqelərini tərk ediblər. Məlumata görə, Hələbin Şeyx Məqsud və Əşrəfiyyə məhəllələrini 2012-ci ildə işğal edən terrorçular imzalanan yeni razılaşmaya əsasən Fəratın şərqinə doğru geri çəkiliblər. Təxminən 250 terrorçunun olduğu avtomobil karvanı Hələbdən ayrılıb. Konvoyda üzərində ağır silahlar quraşdırılmış hərbi avtomobillər də müşahidə edilib.

Qeyd edək ki, devrilmiş Bəşər Əsəd rejimi 2012-ci ildə ölkənin şimalındakı bəzi bölgələri PKK/YPG-yə təhvil vermişdi. Terrorçular həmin ərazilərdə bazalar qurmuşdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.