Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sabiq sədri Səttar Möhbalıyevin qardaşı vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az Unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, Yasamal Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısının müavini vəzifəsindən çıxarılan Xaliq Möhbalıyev Rayon təsərrüfatı şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyin olunub.

