Yas mərasimində faciəvi hadisə - 5 qadın yaralandı

Göyçayda yas mərasimi zamanı evin eyvanı uçub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Fərahim İsrafil oğlu Vahidova məxsus evdə qeydə alınıb.

Bildirilib ki, qadınların oturduğu evin 2-ci mərtəbəsinin eyvanı uçub.

Nəticədə 1978-ci il təvəllüdlü Həşimova Mətanət Ağakərim qızı, 1969-cu il təvəllüdlü Vahidova Kəmalə Həşim qızı, Göyçay rayonu, Qarayazı kənd sakinləri 1966-cı il təvəllüdlü Cabbarova Saxanım Suru qızı, 1966-cı il təvəllüdlü Məmmədova Nazilə Məzahir qızı və 1963-cü il təvəllüdlü Əliyeva Susaxan Suru qızı həmin eyvandan yıxılaraq müxtəlif bədən xəsarətləri alıblar.

Araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.