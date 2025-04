Bakı-Sumqayıt qatarı nasazlıq səbəbindən yolda qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sumqayıtdan Bakıya gedən 08:12 qatarı 10 dəqiqə gecikib.

Qatarın bələdçisi yaranan gecikmənin texniki nasazlıqla əlaqədar olduğunu bildirib. Bir müddət sonra problem aradan qaldırılıb və qatarın hərəkəti yenidən bərpa olunub.

