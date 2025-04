19 aptekdə yoxlama aparıldı

Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzi mart ayı ərzində 19 aptekdə yoxlama aparıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə mərkəzdən məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, həmin müddət ərzində Bakı şəhəri üzrə 8, respublikanın digər şəhər və rayonlarında isə 11 aptek olmaqla, 17 aptekdə planlı, bir aptekdə plandankənar və bir aptekdə isə yoxlamadan kənar təftiş aparılıb.

Yoxlamalar zamanı 7 aptekdə nöqsanlar aşkarlanıb. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 210.1, 452.1 və 452.3 maddələri üzrə protokollar tərtib edilib.

