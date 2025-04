Bakının Nərimanov rayonunun "Montin" yaşayış massivinə aid (Əlövsət Əliyev) bəzi ərazilərdə bu gün və sabah suyun verilməsində fasilə yaranacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti məlumat yayıb.

Buna səbəb rayon ərazisində istismar müddəti bitmiş xəttin ləğvi və yeni xəttin istismara verilməsi ilə əlaqədar başlanan işlər davam etdirilməsidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.