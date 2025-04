Prezidentin təltif etdiyi Cavad Əliyev kimdir?

Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncama əsasən, Məmmədbağır Cavad oğlu Əliyev “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Məmmədbağır Əliyev 1955-ci ildə Tacikistanın Kurqan-Tübə şəhərində anadan olub. 1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu bitirən alim uzun illər xəstəxana və onkoloji mərkəzlərdə həkim kimi çalışıb.

1992-ci ildən Rusiya Elmlər Akademiyasının Onkoloji Mərkəzində fəaliyyət göstərən professor doktorluq dissertasiyasını burada müdafiə edib.

2000-ci ildə dövlət mükafatına layiq görülən Məmmədbağır Əliyev 2011-ci ildə “Dostluq” ordeni ilə də təltif olunub.

O, 150-dən artıq elmi işin, iki monoqrafiyanın və bir sıra səmərələşdirici təkliflərin müəllifidir.

