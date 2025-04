Azərbaycan və İsrail xarici işlər nazirləri görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı İsrailin XİN rəhbəri öz “X” hesabında paylaşıb.

Bildiirlib ki, Əbu-Dabidə Ceyhun Bayramovla bir sıra məsələlər müzakirə edilib.

