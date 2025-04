Baş nazirin müavini Samir Şərifovun atası vəfat edib.

Metbuat.az Bakupost-a istinadən xəbər verir ki, Rauf Şərifov bu gecə dünyasını dəyişib.

Mərhum bu gün Bakıda dəfn olunacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.